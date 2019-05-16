خادمة تستغل ثقة مكفولتها وتسرق مصوغات ذهبية ومبلغاً مالياً

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ألقت شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة القبض على خادمة سرقت مصوغات مكفولتها والتي تقدر قيمتها بـ ١٠٠ ألف ريال علاوة على مبلغ مالي آخر.

وكانت مسنة في بطحاء قريش تفاجأت بفقدان مصوغاتها الذهبية التي تقدر قيمتها بـ 100 ألف ريال ومبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف ريال، فتقدم ابنها ببلاغ رسمي للجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة.

وباشرت دوريات الأمن الحادث، وتولى مركز شرطة الكعكية القضية بتوجيه من مدير شرطة العاصمة المقدسة ومتابعة من قائد مركز شرطة الكعكية، وتوجهت فرقة من تحريات وبحث الكعكية إلى المنزل، وشاهد رجال التحريات والبحث الموقع ورفعت الأدلة والبصمات.

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واشتبه رجال التحريات في الخادمة التي أمضت عدة سنوات مع الأسرة، وبالتحقيق معها أنكرت معرفتها بالمصوغات أو موقعها، واتضح أنها تتواصل مع أحد المقيمين من الجنسية اليمانية حيث تواصلت معه للتضليل على الجهات الأمنية ليقوم بالبحث عن الذهب وثبت عدم علاقته بالمسروقات.

وبعد التضييق على الخادمة اعترفت أنها أخفت الذهب والمبلغ المالي والمصوغات في أحد المواقع بالمنزل، وتم تحديد موقعه، فانتقل رجال التحريات والبحث وتم العثور على المبلغ المالي والمجوهرات، وسلمت للمسنة والتي أعربت عن شكرها وتقديرها لرجال الأمن.

وجرى تصديق أقوال الخادمة ورفع ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.