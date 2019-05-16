10 وظائف شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة في مجال تقنية المعلومات، وذلك وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأمن السيبراني (عدد 4 وظائف).

. مبرمج قواعد بيانات أوراكل (عدد وظيفتين).

. مطور مواقع ويب (عدد وظيفتين).

. مطور تطبيقات مكتبية.

. مدير مواقع ويب.

وأبرز المجمع أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد على 45 سنة.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة مع مهارات تواصل جيدة.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًّا.

– ألا يكون المتقدم مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية.

– ألا يكون المتقدم محكومًا عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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– القدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق.

– لا يُسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة واحدة ضمن الوظائف المشار إليها.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبار العملي.

– في حال وجود خبرة بالقطاع الحكومي (يوضح بها اسم الموظف، مسمى الوظيفة، بداية الخدمة ونهايتها) ومصدقة من الجهة الحكومية.

– في حال وجود خبرة بالقطاع الخاص (يوضح بها اسم الموظف، مسمى الوظيفة، بداية الخدمة ونهايتها، عدد أيام العمل الأسبوعية) ويرفق معها بيان مدة اشتراكات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

–جميع الخبرات والدورات التدريبية (يجب ألا تقل مدتها عن 3 أشهر)، ويجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها.

– الطلبات غير المستوفية لشروط التقدم للوظائف سيتم استبعادها تلقائيًّا.

وأوضح المجمع أن المستندات المطلوبة إرفاقها بصيغة ملفات (PDF) هي:

. نموذج السيرة الذاتية باللغتين، العربية والإنجليزية مع صورة شخصية في ملف واحد.

. صورة الهوية الوطنية.

. نسخة من المؤهلات العلمية (على أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة) في ملف واحد.

. نسخة من الدورات التدريبية (شريطة ألا تقل مدة الدورة التدريبية عن ثلاثة أشهر) في ملف واحد.

. صورة من الخبرات (معتمدة ومصدقة وفق ما ذكر في الشروط العامة) في ملف واحد.

وأشار المركز إلى أن التقديم متاح حتى تاريخ 15 شوال 1440هـ..، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

