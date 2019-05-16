نصائح للتغلب على الشعور بالعطش خلال الصيام.. تعرف عليها

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أوصت دراسات علمية وخبراء تغذية باتباع 10 نصائح للتغلب على الشعور بالعطش خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الدراسات أن الشعور بالعطش يعود لعدة عوامل، أبرزها درجة الحرارة المرتفعة أو المجهود الزائد، أو عدم تناول كميات كبيرة من السوائل خلال وقت الإفطار.

وأشارت الدراسات وفقا لموقع “لايف سترونج” المعني بالشؤون الصحية، إلى تلك النصائح التي تقي الإنسان الشعور بالعطش، وهي كالتالي:

1. عدم الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة، لكونها تعطي مزيدا من الإحساس بالعطش لاحتوائها على الصوديوم.

2. شرب نحو 8 أكواب من الماء على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور، فالجسم يقوم بتخزين كميات معينة من الماء ويتركها لوقت حاجته إليها.

3. ضرورة تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور.

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4. الحرص على الجلوس في أماكن باردة ومكيفّة حيث إنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

5. تجنب الأغذية والسوائل السكرية خاصة عند وجبة السحور، فالسكريات عادة تسحب السوائل من الدم وخلايا الجسم.

6. تناول البطيخ أو شرب عصير البطيخ كونه من أكثر المشروبات التي يُرشح تناولها في رمضان.

7. التقليل من تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وخاصة على وجبة السحور، كونها تعمل على إدرار البول مما يزيد من حاجة الجسم للماء.

8. ضرورة تناول بعض الفواكه، كالبرتقال والموز والفراولة والشمام والتفاح، فهي تحوي نسبة كبيرة من الماء، فضلا عن تناول التمر أو المشمش المجفف في السحور.

9. الحرص على تناول بعض الخضراوات كالطماطم والخيار

10. تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور..، فهو يساعد على الهضم ويمد الجسم بطاقة إيجابية تجعل الصائم أكثر نشاطاً وقدرة على مقاومة الجوع والعطش في رمضان.

