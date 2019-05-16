حملة للتوعية بمرض الصرع لدى الأطفال بجامعة القصيم

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نظمت جامعة القصيم ممثلة في كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة حملة توعوية عن مرض الصرع لدى الأطفال، بالتعاون مع مستشفى الرس العام، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإحدى المجمعات التجارية.

وأوضح عميد كلية الطب والعلوم الطبية الدكتور فهد بن عبدالله المعثم بأن الحملة هدفت إلى زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول مرض الصرع وأسبابه وعلاجه والى زيادة وعي المصابين بأمراضهم، مع التعريف بكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمريض حال إصابته بنوبة تشنج.

وجاءت هذه الحملة لتسليط الضوء على هذا المرض بشكل أكبر، وبيان أن الصرع هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ، ويتميز بنوبات متكررة وجيزة من الحركة اللاإرادية التي قد تخص جزءاً من الجسم (جزئية)، أو الجسم كله (عامة)، كما أنه يصاحبها فقدان للوعي والتحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة..، وبيان أعراضه وكيفية التعامل والتكيف معه بطريقة صحيحة، وكيفية أداء الإسعافات الأولية المناسبة.

بدورهن حرصنا طالبات الكلية المشاركين في الحملة على تقديم الدور التوعوي اللازم حيث قاموا بالإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من الزوار المتواجدين بكثافة، كما تم توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية الخاصة بهذا المرض.

