:

.

أوضح الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث الطبية في برنامج “كيف الصحة” بأهمية الحرص على المشي في الأماكن المناسبة التي تتوفر فيها تهوية وأكسجين نقي خالي من عوادم السيارات..، لإن المشي في الأماكن الملوثة والأدخنة تضر بالصحة حيث يستعد الجسم خلال المشي في استنشاق أكسجين أكثر ويكون هذا الأكسجين ملوث بالأدخنة والكربون والعوادم والهيدروكربونات المسرطنة والضارة وقد تصل إلى حد ما إلى أضرار التدخين.

ونصح الخضيري بالمشي في الأماكن المناسبة التي يتوفر فيها الأكسجين النقي كالحدائق والأماكن التي تتواجد فيها تهوية خالية من الملوثات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخضيري : أضرار المشي في الأماكن الملوثة تشبه أضرار التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.