سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،إدانة رئيس مجلس النواب الليبيى، المستشار عقيلة صالح، الهجوم الذي استهدف محطات ضخ النفط بالمملكة العربية

وأشارت الصحف رئيس المجلس الرئاسى الليبيى فايز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى ، وبحثا تطورات وتداعيات الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، كما ناقشا الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وتطرقت الصحف إلى ترحيب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق ، فايز السراج، بالبيان الصادر عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن ليبيابعد اتخاذه موقفًا موحدًا تجاه الوضع في ليبيا بعد أن اتضحت حقائق الصراع وما يمثله من مخاطر محدقة بأمن البلاد واستقرار كامل بالمنطقة، معتبرين إياه تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويهدد استقرار ليبيا.

ونقلت الصحف تعبير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن «قلقها» إزاء الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تجري المواجهات والغارات الجوية في المدينة وما حولها،موضحة أنها تواصل رصد احتياجات النازحين، وتقوم بتوزيع البطانيات وحصر النوم ومواد الإغاثة الأساسية الأخرى.

وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن استقرار الأوضاع في ليبيا يُعد أمرًا حيويًا وبالغ الأهمية لأمن المنطقة،محذرا أطرافًا بالمشهد السياسي التونسي، لم يسمها، بتوظيف الملف الليبي لأغراض أيديولوجية أوسياسية داخلية، منبهًا إياها إلى عدم التحدث باسم الأجهزة الرسمية حول ليبيا.

//انتهى //

07:19ت م

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طرابلس 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،إدانة رئيس مجلس النواب الليبيى، المستشار عقيلة صالح، الهجوم الذي استهدف محطات ضخ النفط بالمملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة دون طيار، معلنا تضامن الشعب الليبي ووقوفه الكامل مع أشقائنا بالمملكة حكومةً وشعوباً حيال أي عمل يُهدد أمن واستقرار المملكة، موضحا أنه محاولة من قوى الإرهاب الجبانة ضرب أمن واستقرارالمملكة والمنطقة .وأشارت الصحف رئيس المجلس الرئاسى الليبيى فايز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى ، وبحثا تطورات وتداعيات الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، كما ناقشا الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس ومحيطها.وتطرقت الصحف إلى ترحيب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق ، فايز السراج، بالبيان الصادر عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن ليبيابعد اتخاذه موقفًا موحدًا تجاه الوضع في ليبيا بعد أن اتضحت حقائق الصراع وما يمثله من مخاطر محدقة بأمن البلاد واستقرار كامل بالمنطقة، معتبرين إياه تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويهدد استقرار ليبيا.ونقلت الصحف تعبير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن «قلقها» إزاء الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تجري المواجهات والغارات الجوية في المدينة وما حولها،موضحة أنها تواصل رصد احتياجات النازحين، وتقوم بتوزيع البطانيات وحصر النوم ومواد الإغاثة الأساسية الأخرى.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن استقرار الأوضاع في ليبيا يُعد أمرًا حيويًا وبالغ الأهمية لأمن المنطقة،محذرا أطرافًا بالمشهد السياسي التونسي، لم يسمها، بتوظيف الملف الليبي لأغراض أيديولوجية أوسياسية داخلية، منبهًا إياها إلى عدم التحدث باسم الأجهزة الرسمية حول ليبيا.//انتهى //07:19ت م0007

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