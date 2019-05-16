السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الرياض ،حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

// انتهى //

06:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.