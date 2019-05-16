موقع الأمير الوليد بن طلال خطوات التسجيل المباشر للحصول على (سياره أو سكن)

موقع الأمير الوليد بن طلال قدم وليد بن طلال مبادرة جديدة وهي تسمى “مبادرة الإنسانية” بهدف رفع العبء عن المواطنين السعوديين، مع تقديم مساهمات مادية وعينية، التي بالفعل تحتاج إلى مساعدات سواء كان في المسكن والسيارة للعمل عليها عبر تطبيقات الهاتف الجوال، كما أن المبادرة تمنح معونات للمطلقات والأرامل، وفيما يلي من خلال موقع نجوم مصرية نتعرف على خطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال.

موقع الأمير الوليد بن طلال وخطوات التسجيل.

يتم التسجيل عبر موقع وليد الإنسانية———– من هنا.

بعد الدخول إلى الموقع نضغط على زر تسجيل حساب جديد.

نقوم بملء الطلب من خلال كتابة الاسم، وكتابة البريد الالكتروني، وتفعيل الحساب من البريد الإلكتروني.

سوف تجد في البريد الالكتروني اسم المستخدم والرقم السري.

نقوم بتفعيل الحساب على حساب تويتر, بعد القيام بتلك الخطوات السابقة نقوم باختيار الطلب وهو إما السكن أو السيارة، كما يجب الالتزام بشروط موقع الوليد للحصول على المساعدات.

شروط الحصول على مبادرة الوليد الانسانية.

عدم زيادة إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة عن 3000 ريال.

على المتقدم ألا يكون لديه وحدات سكنية مملوكة له.

لا يجوز التقدم للاستفادة من المشروع سوى لمرة واحدة.

ألا ينطبق شروط الإسكان على المتقدم للاستفادة من المشروع السكني.ألا ينطبق على المتقدم شرط الحصول على قرض من البنوك.

عدم تأجير أو بيع الوحدات السكنية بعد أن يحصل عليها.

ألا يكون المتقدم خاضع لأي من الجمعيات الخيرية على مستوى كافة مناطق المملكة.

خضوع المستفيد لشروط الإرث في حالة الوفاة.

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برنامج السيارة من مؤسسة الوليد الإنسانية

ألا يمتلك المتقدم أي سيارة.

ألا يزيد دخل المتقدم عن مبلغ 3000 ريال سعودي.

التقديم لبرنامج السيارة يتم مرة واحدة فقط, الجدير بالذكر هو أن الإعلان عن أسماء المستفيدين من مؤسسة الوليد الخيرية عبر حساب تويتر ثم على حساب مؤسسة الوليد الخيرية من خلال هذا الرابط—–من هنا

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