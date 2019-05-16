شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تُدين استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (نواكشوط)

دانت الحكومة الموريتانية بشدة استهداف محطتي ضخ للنفط لأعمال تخريبية من خلال طائرات بدون طيار مفخخة في المملكة العربية السعودية ، وسفن بحرية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها أنها تدين بأشد العبارات العمليتين الإرهابيتين، اللتين استهدفتا أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عمومًا، وحركة الملاحة الدولية فيها، وانتظام امدادات الطاقة في العالم.

وأعربت في بيانها تضامن موريتانيا مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ودعمها القوي والمطلق لجميع الإجراءات التي تتخذانها في مواجهة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لأمنهما وزعزعة لاستقرار المنطقة.