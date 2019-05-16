شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع رئيسة «الوطني الإماراتي» التعاون البرلماني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الأربعاء) رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ين عبد العزيز، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.