شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: يقلل الثقة لإنهاء الصراع في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أدان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس منشآت نفط سعودية بمنطقة الرياض. وأوضح هانت أن هجوم الثلاثاء ليس مجرد عمل خاطئ فقط، بل من شأنه أن يقلل من الثقة اللازمة لإنهاء الصراع في اليمن. وفي شأن متصل، رحب المسؤول البريطاني بالتطورات الإيجابية في ميناء الحديدة قائلاً: «السلام في اليمن أقرب الآن، انسحاب الحوثي ونشر المراقبين الأمميين يعدان في غاية الأهمية لعملية السلام».

وطالب في بيان رسمي أمس بضرورة استمرار الجهود لاستكمال عملية السلام، مبيناً أنه لا تزال هنالك العديد من المخاطر التي تحيط بالعملية.