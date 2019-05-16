شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: يقلل الثقة لإنهاء الصراع في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)أدان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس منشآت نفط سعودية بمنطقة الرياض. وأوضح هانت أن هجوم الثلاثاء ليس مجرد عمل خاطئ فقط، بل من شأنه أن يقلل من الثقة اللازمة لإنهاء الصراع في اليمن. وفي شأن متصل، رحب المسؤول البريطاني بالتطورات الإيجابية في ميناء الحديدة قائلاً: «السلام في اليمن أقرب الآن، انسحاب الحوثي ونشر المراقبين الأمميين يعدان في غاية الأهمية لعملية السلام».
وطالب في بيان رسمي أمس بضرورة استمرار الجهود لاستكمال عملية السلام، مبيناً أنه لا تزال هنالك العديد من المخاطر التي تحيط بالعملية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: يقلل الثقة لإنهاء الصراع في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.