شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: هجوم جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) أكدت باكستان تضامنها مع

أكدت باكستان تضامنها مع السعودية ، وكررت دعمها الكامل ضد أي تهديد لأمن واستقرار المملكة، وأدانت الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي أمس أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتؤكد التزامها بمواصلة التعاون للقضاء عليه.

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