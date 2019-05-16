شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تصرف غير مقبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس) أدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير في بيان: «تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها». ووصفت وفقاً لرويترز هذه الهجمات التي تهدد أمن

أدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير في بيان: «تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها». ووصفت وفقاً لرويترز هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة بالتصرف غير مقبول.

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