شكرا لقرائتكم خبر عن نواب أردنيون: عدوان على الأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان) أكد نواب أردنيون وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع أكد نواب أردنيون وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها، وأعربوا عن إدانتهم بشدة للعمل الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية باستهدافها محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية. وقال النائب المهندس خليل عطية إن إقدام مليشيا الحوثي بإرسال طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية يشكل عدوانًا غير مقبول على السعودية وعلى الأمة العربية بأكملها. وأكد النائب حابس الفايز من جهته أن أي استهداف لأمن المملكة هو استهداف لأمن المنطقة والعالم. وقال النائب عمر قراقيش أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء أمام مسؤوليته الجماعية في التصدي لهذه المليشيا الإرهابية ومن يقف خلفها.



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