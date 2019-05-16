أبرزها هروب مريض نفسي "عارياً".. "حقوق الإنسان" ترصد عدداً من الملاحظات في جولة على مستشفى بجدة الرئيسية

اخبار

محليات

أبرزها هروب مريض نفسي “عارياً”.. “حقوق الإنسان” ترصد عدداً من الملاحظات في جولة على مستشفى بجدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها هروب مريض نفسي “عارياً”.. “حقوق الإنسان” ترصد عدداً من الملاحظات في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.