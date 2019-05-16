حساب الموطن يوضح حالات تسجيل المواطنة كمستفيد رئيسي

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المواطنة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي. جاء ذلك ردًّا من البرنامج على مستفيدة وجهت سؤالًا عبر حساب خدمة العملاء قالت خلاله: “سلام عليكم لو سمحت بسأل هل لي أحقية أن أفصل عن زوجي؛ لأنه ما يصرف عليَّ”.

ورد حساب المواطن بقوله: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

التسجيل مستمر:

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية:

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.