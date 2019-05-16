الإطاحة بآسيويين سرقا 4 كجم من الذهب من سيارة وافد عربي

تمكّن رجال الأمن في محافظة جدة من القبض على شخصين من جنسية آسيوية بعد تورطهما في سرقة كمية كبيرة من الذهب. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا من وافد عربي يفيد بتعرض 4 كيلوجرامات من الذهب كانت في سيارته للسرقة، حيث باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وأوضح صاحب البلاغ، بحسب “سبق”، أنه اشترى الذهب من أحد أسواق جدة ووضعه في حقيبة، وغادر السوق متوجها إلى سيارته، وفوجئ بوجود عطل في إطاراتها، فوضع الذهب داخلها، وانطلق لمحاولة إيجاد طريقة لنقل السيارة. وأثناء ذلك تفاجأ بوصول مركبة يستقلها شخصان سرقا الحقيبة من السيارة وغادرا الموقع بسرعة. وعند القبض على المتهمين، لوحظ أنهما تصرفا في الذهب المسروق، ولا تزال التحقيقات جارية معهما لمعرفة المزيد من المعلومات.