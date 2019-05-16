بالصور.. لليوم الثاني أمطار على المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة، مغرب اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت بعض أحياء المدينة المنورة الجنوبية، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتركزت الأمطار على طريق الدائري الثاني جنوبًا ومخطط شوران، وأجزاء من مخطط الأمير نايف، وبعض الأحياء المجاورة. فيما حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
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