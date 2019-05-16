رئيس مجلس الشورى يستنكر العمل التخريبي لخط نقل النفط بالرياض

استنكر رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مساء الأربعاء، ما تعرضت له محطتا الضخ لخط الأنابيب (شرق ـ غرب)، الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع من عمل تخريبي.

وأكد آل الشيخ، أن ذلك العمل الإرهابي بما فيه التعرض للناقلات البحرية في الخليج العربي لا يستهدف المملكة واقتصادها وإنما يرمي إلى إحداث الخلل في إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية من جميع الجهات الإرهابية بما في ذلك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وكان مجلس الوزراء، أكد أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب (شرق-غرب)، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي؛ لا تستهدف المملكة فحسب، بل تستهدف إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

وشدد المجلس خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.