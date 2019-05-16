بالصور.. جمل يتسبب في وفاة امرأة وإصابة 4 من أسرتها بالطائف

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت طفلتها بإصابة خطيرة، فيما أصيب باقي أفراد أسرتها بإصابات متوسطة في حادث مروع تسبب جمل سائب، اصطدم بمركبتهم، مساء الأربعاء، على طريق نخال باتجاه الطائف.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن بلاغًا ورد عن حادث تصادم سيارة بجمل سائب على طريق نخال بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر بتجاه الطائف في تمام الساعة 23:24 مساء أمس الأربعاء.

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وأشار الزهراني، إلى أن البلاغ أكد وجود إصابات وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة، وتواجد بالموقع مدير القيادة الميدانية عبدالله صالح غرامه.

وتابع الزهراني: «عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 5 إصابات، وتم فرز الإصابات وتمثلت بإصابة خطيره تم التعامل معها إسعافيًّا ونقلها لمستشفى القرى العام وإصابة متوسطة تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى القرى من قبل فرق الهلال الأحمر وإصابتين متوسطين نُقِلَتَا عن طريق إسعاف الصحة وحالة وفاة بالموقع».