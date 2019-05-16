بالصور.. السحيمي ينقل تهنئة وزير الداخلية للفرق الطبية المساندة بالحد الجنوبي

قام بجولة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة
نقل مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي، تهاني وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، للفرق الطبية الميدانية المشاركة في مهمة «الإسناد الميداني» لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية على الحد الجنوبي، بمناسبة الشهر الكريم.
وخلال جولة قام بها لمواقع الفرق الطبية الميدانية المساندة لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية في الداير والعارضة، وقف السحيمي، على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها الفرق الميدانية ولجان التنسيق الطبي والإخلاء لإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة أو عن طريق الإخلاء الطبي الجوي الأمني لمستشفيات قوى الأمن، فيما أعرب السحيمي عن شكره وتقديره للعاملين بالفرق الطبية الميدانية؛ لما يقدمونه من خدمات جليلة لرجال الأمن.
وقال السحيمي: إن ما تقوم به الفرق الطبية من واجب وطني لمساندة المرابطين على الحدود الجنوبية يجسِّد الدور الهام للخدمات الطبية في ميادين العمل الأمني، والذي يتم إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وبدعم ومتابعة وزير الداخلية.
شارك بالجولة الميدانية، مدير المراكز الصحية، والمشرف على مهمة الإسناد الطبي الميداني العقيد دكتور محمد كشم، وعدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان.
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