بالصور.. مشاهد مؤلمة أثناء تشييع جثامين أفراد أسرة عائلة الحكمي بالمضايا

في مشهد يدمي القلوب؛ شيعت منطقة جازان، مساء الأربعاء، جثامين خمسة أفراد من أسرة واحدة، توفوا في حادث مروري شنيع على طريق الموت الرابط بين (المضايا والصوارمة).

وودع أهالي مركز المضايا، جثامين عائلة الحكمي، الذين توفوا في الحادث، وقد ارتسمت على وجوه المشيعين علامات الحزن والأسى، جراء حادث يتكرر كثيرًا.

وأبدى الأهالي استياءهم من صمت الجهات ذات العلاقة، وعدم وضع الحلول العاجلة لوقف نزيف الدم على هذا الطريق، الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر، حفاظاً على أرواح الأبرياء من سالكي الطريق ومرافقيهم، والاهتمام بسلامتهم، خاصة أنه الطريق الوحيد الذي يشهد حوادث مرورية مروعة أزهقت العديد من أرواح المواطنين .

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وأكد الأهالي، أن هذا الطريق يحتاج إلى توسعة وازدواجية، وإنارة، مع أهمية وضع وسائل السلامة المرورية؛ لمنع تكرار الحوادث، وحتى يكون هذا الطريق ملائماً لحركة السير بالصورة المطلوبة، فيما طالب الأهالي بإنهاء معاناتهم مع الشاحنات التي تسير بشكل عشوائي، وكانت أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث مميتة .

يُشار إلى أن طريق الموت (المضايا - الصوارمة) يعد أحد المعابر الحيوية لسكان المحافظات والقرى الجنوبية بمنطقة جازان، ويشهد كثافة في حركة السير، كما أنه يُعد شاهداً على الكثير من الحوادث المأسوية، من بينها وفاة عائلة الحمدي، والتي لحقت بها مساء الثلاثاء عائلة الحكمي.