مبادرة «رحمة» تُساهم في إطلاق سراح 26 سجينًا معسرًا بجازان

انتهت فعاليات مبادرة «رحمة»، الأربعاء، بإطلاق سراح 26 سجيناً معسراً بجازان، بعد أن تم سداد المديونية المستحقة عليهم، بإجمالي 750 ألف ريال تقريباً.

وقد عملت مبادرة «رحمة»، التي نفذتها مؤسسة «وقف الملوان الخيري» في مدينة الرياض؛ لتفريج كربات نزلاء ونزيلات الديون المعسرين بسجون منطقة جازان، بالتعاون والتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم».

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وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة: شملت هذه المبادرة 26 نزيلاً ونزيلة من الموقوفين بالسجن العام وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية جراء ديات حوادث مرورية، وقروض بنكية وأقساط سيارات وأجهزة كهربائية متراكمة؛ لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وأضاف: بعد رصد ودراسة الحالات والتأكد من تعسرهم رُفعت بياناتهم لرئيسة مجلس إدارة الوقف نورة العجمي، التي اعتمدت تسديد كامل المديونيات المترتبة بحقهم على مدى أسبوعين، وفقاً للمعايير والضوابط المتبعة بمبلغ إجمالي 750 ألف ريال تقريباً، ما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم.