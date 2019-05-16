هيئة تطوير مكة تفتتح الطريق الرئيس بين تقاطعي الكعكية والطندباوي

افتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مساء الأربعاء، الطريق الرئيسي من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي، مرورًا بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وجاء ذلك الافتتاح بالتنسيق مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة؛ ليصبح متاحًا أمام الحركة المرورية؛ اعتباراً من الأربعاء. وتم الانتهاء من تنفيذ هذا الطريق الذي استغرق 14 شهرًا؛ حيث مرَّ المشروع بإعلان نزع الملكيات عن 757 عقارًا، وتعويض الملاك، ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي تمت إزالتها، ومن ثم بدء العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال أعمال الرصف والإنارة.

ويبلغ طول المشروع 3.3 كم، والذي سيعمل على تحقيق انسيابية في الحركة المرورية من خلال ثلاثة تقاطعات رئيسية حرة الحركة، تساهم في إحداث نقلة نوعية في حل مشكلة الازدحام في المنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة. ويتكون المشروع من طريق سريع حر الحركة، ومجموعة من الجسور، ودوار يهدف إلى ربط الطريقين الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية، إضافةً إلى ربط طريق الحرم (إبراهيم الخليل)، وشارع المنصور، وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي: إن هذا المشروع يأتي بدعم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ويعتبر ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في منطقة مكة المكرمة.

Advertisements

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة القادمة، وبحسب ما هو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل في المرحلة القادمة على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية.

في الإطار ذاته، رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، لحرصهما ومتابعتهما للمشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في المنطقة.