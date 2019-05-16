أمير الشرقية يدشن أول ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة



دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أول ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك خلال رعايته أول من أمس الحفل السنوي الثاني لجمعية سواعد للإعاقة الحركية تحت شعار «سنمكنهم» لعام 1440، والذي أقيم في فندق الشيراتون بالدمام. وتم خلال الحفل توقيع خمس اتفاقيات مع أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة التعليم، والشؤون الصحية، والإسكان التنموي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم فتح باب التبرعات، حيث بلغت 5 ملايين ريال مقدمة من قبل الشركات وعدد من رجال الأعمال. من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد، فيصل عبدالله فؤاد شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر للجمعية، وبين أن الجمعية قدمت خلال عامها الماضي العديد من الخدمات والبرامج التي استفاد منها نحو ألف مستفيد على مستوى المنطقة من ذوي الإعاقة الحركية. وأضاف نحن في سواعد نسعى إلى التكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ليكونوا شركاء معنا في خدمة المجتمع عامة والأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة، وقد تم -بحمد الله- توقيع نحو 30 اتفاقية، مما كان له الأثر الأكبر في المضي قدما لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية المستوحاة من رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، والتي أكد من خلالها على تمكين ذوي الإعاقة ليكونوا معنا مساهمين في دفع عجلة التنمية.

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