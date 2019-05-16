السعودية | بدء تنفيذ البنية التحتية لإنشاء 6 محطات شحن للسيارات الكهربائية

المناطق - الرياض

قال نجيب النعيم؛ الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة، إن الشركة شرعت في تنفيذ البنية التحتية لست محطات لشواحن السيارات الكهربائية في المملكة، مرجحا الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف النعيم وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الشركة تلقت مجموعة استفسارات حول محطات الشحن الكهربائية من مؤسسات حكومية وشركات منذ مطلع العام الجاري، تتمحور في معرفة ماهية الشواحن الكهربائية وكيفية بناء البنية التحتية للتجهيز للمشاريع.

وبين، أنه يجري العمل على البنية التحتية لعدة مشاريع سكنية ومحطات عامة، متوقعا البدء في مشروعين في مدينة الرياض خلال الربع الأخير من هذا العام إضافة إلى ثلاثة مشاريع في المنطقة الغربية في مكة وجدة لمجمع فنادق ولوكلاء سيارات في المنطقة الشرقية في المملكة.

وأعلنت الشركة الفرنسية في أكتوبر من العام الماضي، انتهاءها من مشروع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في السعودية، وذلك بعد أن بدأ التخطيط للمشروع منذ الربع الثالث من العام الماضي 2017.

وأشارت إلى أن هناك مشاريع في المملكة تتطلب محطات خاصة بالسيارات الكهربائية وتتفاوت هذه الطلبات بعدد السيارات والوقت اللازم لشحن السيارة، إضافة إلى وجود خدمات تخص الخصوصية والأمان ونظام الفوترة ومراقبة استخدام المحطات.