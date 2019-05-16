السعودية | برنامج “الإمامة” السعودي يعزز قيم الوسطية والاعتدال في دول العالم

المناطق - الرياض

تتواصل الفعاليات والبرامج الدعوية والإرشادية التي ينفذها موفودو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال مشاركتهم في برنامج الإمامة في رمضان لهذا العام 1440هـ، في عدد من دول العالم، والتي تتمثل في إقامة صلاة التراويح، وإلقاء الدروس والكلمات والأنشطة الدعوية في هذا الشهر المبارك.

ففي مدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا، قام موفد الوزارة الدكتور حمد الوهيبي، بإلقاء كلمة توجيهية للمصلين، أكد فيها على أهمية اغتنام شهر رمضان في التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات، مبيناً أن أعظم الأعمال وأحبها إلى الله الفرائض، وأعظم الفرائض التوحيد الخالص لله رب العالمين، والذي يتضمن معنى لا إله إلا الله، وأهمية العناية بالصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام وأصول الإيمان، مؤكدًا لهم حرص المملكة العربية السعودية على جميع المسلمين في جميع أقطار المعمورة، والمتمثل في إيفاد الدعاة والأئمة وغيرها من البرامج، التي تخدم الإسلام والمسلمين.

وفي مسجد دار البر بولاية شيانج ماي في تايلند، ألقى موفد الوزارة الشيخ أيمن محمد سخاخني محاضرة بعد صلاة التراويح، عن فريضة الصوم، مبيناً فيها أهمية هذه الفريضة، وضرورة استثمار شهر رمضان المبارك في فعل الخيرات، والإكثار من الدعاء، وقراءة القرآن الكريم.

كما أجرى موفدا الوزارة في النيبال الشيخ عبدالله بن مفرح العنزي، والشيخ محمد بن مسعود العميري، مسابقة ثقافية لطلاب تحفيظ مسجد قوشالا بالعاصمة كاتمندو، حيث تفاعل معها الطلاب، مما كان لها الأثر الإيجابي عليهم.