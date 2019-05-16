السعودية | الأمم المتحدة تدين استهداف محطتي ضخ النفط في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 16 مايو 2019 م المناطق - الرياض أدانت الأمم المتحدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين “درون” بدون طيار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة : إن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش يدين الهجمات بطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية, مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم الإرهابي على سفن مدنية وتجارية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.

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