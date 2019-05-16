السعودية | نظام المساهمات العقارية الجديد .. مليون ريال غرامة والسجن 3 سنوات للمخالفين

المناطق - الرياض

حدد مشروع نظام المساهمات العقارية الجديد، ثلاث حالات يتم فيها إحالة أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، أولاها تتمثل في كل من يقوم بطرح مساهمة عقارية أو الإعلان عنها أو التسويق أو جمع الأموال لها دون الحصول على ترخيص من هيئة العقار.

وذلك علاوة على كل شخص تعمد استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام واللائحة على نحو يضر بمصالح المساهمين في المساهمة العقارية أو استعمالها في أغراض شخصية أو محاباة لشخص آخر، فيما جاءت المخالفة الثالثة في كل مرخص له أو مدير مساهمة يتسلم مبالغ الاشتراك بالمساهمة العقارية بشكل مخالف للنظام أو اللائحة.

وبحسب مسودة النظام، فإن عقوبة المخالفة الأولى تتمثل في السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين جاءت عقوبة المخالفة الثانية بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين عقوبة المخالفة الثالثة السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال. وهناك سبعة أهداف يسعى النظام إلى تحقيقها، تتمثل في، الحد من التلاعب بالمساهمات، وحماية جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتنظيم نشاط المساهمات العقارية، والحد من تعثر المشاريع، وتعزيز حيوية القطاع العقاري، ووجود منصة إلكترونية موحدة لطرح المساهمات وإدارتها، بحسب “الاقتصادية”.