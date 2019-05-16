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الأمم المتحدة: استهداف محطتي ضخ النفط بالمملكة انتهاك للقانون الدولي الإنساني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين “درون” بدون طيار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الهجمات بطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم الإرهابي على سفن مدنية وتجارية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.
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