هل زار أمير قطر طهران سرًّا لإنقاذها ولعب دور الوسيط مع أمريكا؟

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، أمس (الأربعاء)، عن رصد طائرة أميرية قطرية في طهران، السبت الماضي، حطت في زيارة سرية بدت جزءًا من محاولة قطرية لإنقاذ إيران ولعب دور الوسيط بينها وبين الولايات المتحدة التي أحكمت العقوبات على صادرات النفط الإيراني وعززت أسطولها في المنطقة.

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ووفقًا للهيئة، فإن موقع “فلايت رادار” رصد هبوط الطائرة A-7MBK من طراز “إيرباص إيه 320” في طهران في الساعة السابعة مساء السبت، قبل أن تغادر عائدة إلى الدوحة في العاشرة والنصف.

ولفتت إلى أن صحيفة “عصر إيران” نشرت في اليوم التالي خبرًا عن زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، لكنها نقلت عن مصدر رسمي إيراني نفيه أن يكون الأمير قد زار طهران خلال الأيام الماضية.

غير أنها أوضحت أن هذا لا ينفى أن شخصية قطرية بارزة كانت في طهران مساء ذلك اليوم، مشيرة إلى أنه بناء على العلاقة المميزة للدوحة بواشنطن وبطهران، فمن الممكن أن تكون عملية تبادل رسائل أخرى تجري عبر القناة القطرية من دون وجود تأكيد على ذلك.