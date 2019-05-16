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2019-05-16 ضبط تشكيل عصابي من 10 وافدين تخصص في النصب والاحتيال المالي بنجران متابعات الخليج 365 - نجران تمكنت شرطة منطقة نجران من ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 وافدين، قاموا بالنصب والاحتيال المالي على المواطنين والمقيمين. Advertisements وأوضحت شرطة نجران أن التشكيل العصابي كان يخدع ضحاياه من خلال رسائل يدّعون فيها أنهم موظفو بنوك. وأضافت شرطة منطقة نجران أن التشكيل العصابي كان يطلب من ضحاياه تزويدهم بمعلومات بنكية بداعي تحديث حساباتهم.









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