2019-05-16

15 ألف زائر لفوانيس باحتنا وتمديد الفعاليات إلى السبت المقبل بأمر حسام بن سعود

متابعات الخليج 365 - أمل سعيد الغامدي - الباحة

يطل علينا مجلس شباب منطقة الباحة بـ(فوانيس باحتنا) بطابع رمضاني ميز المنطقة بأكملها، وأحدث شكل جمالي مختلف، جعل من المكان أعجوبة وأهزوجة فرح، استطاعت أن تجذب الكبير قبل الصغير، وذلك في فعالية جديدة وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

وزار أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود الفعالية الرمضانية مبديًا إعجابه وسعادته بما رأى، كما عبر عن فخره بما قدمه مجلس شباب المنطقة.

وتباينت الآراء بشكل رائع بين الأهالي والوافدين والزوار، مبدين إعجابهم وسعادتهم بما شاهدوه، بحضور يومي وصل إلى 15 ألف زائر طوال أيام الفعالية.

كما تصدر وسم “فوانيس باحتنا” الهاشتاقات الموجودة بتويتر بشكل ملحوظ خلال يومين من بداية الفوانيس.

وقال الإعلامي محمد ناجم: إن ‏من جماليات “فوانيس باحتنا”، أنه يراعي كافة الأعمار من الجنسين، ويضم جوانب ثقافية وفنون إبداعية مختلفة، وفعاليات ترفيهية متنوعة وجوائز، والتي روعي فيها تجسيد روحانية هذا الشهر الفضيل، وفرص عمل، والكثير من المفاجآت تحت زخات المطر الخفيفة.

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وذكرت حلا: “‏لو قلت بأن الباحة هي الفانوس بذاتها فلن أكون مبالغة.. الباحة زهرة فواحة.. غيمة ماطرة.. أجواء حالمة”.

فيما قالت سحر آل خلف: “‏‎كأنه البلد بجدة إلا شوي.. مجلس شباب الباحة مبدعين كالعادة ومش غريب عليكم.. تعودنا على مبادرات منكم بشكل مغاير.. كل التوفيق..”.

وقالت نعمة الغامدي: “‏‎لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير، فشكرًا فوانيس باحتنا”.

‏وأردفت مياسم قائلة: “تتزين سماء الباحة بنجوم زوارها، ويكتسي فناء رحابها بعبق زهورها، فتكونت من ذرات الوجود فوانيس باحتنا حتى أضاءت مستقبل لا حدود له.. فشكرًا لكم”.

وقال سامي الغامدي: “‏‎من أجمل البرامج والفعاليات التي نشارك فيها (فوانيس باحتنا) أجواؤها حلوة وبهيجة شكرًا وألف شكرًا لكم”.

الجدير بالذكر أن فوانيس باحتنا تم تمديد فترتها إلى يوم السبت المقبل بأمر من أمير المنطقة ؛ نظرًا لما حظيت به من حضور وتواجد كثيف ومميز.