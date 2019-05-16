وزارة الإعلام تنعى علي بن حسن الشاعر.. مسيرة حافلة بالعطاء

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت وزارة الإعلام الأستاذ علي بن حسن الشاعر، وزير الإعلام السابق، والذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الإعلام في تغريدة عبر حسابها الرسمي: “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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كما نشرت وزارة الإعلام نبذة عن مسيرة الراحل في المجال الإعلامي والدبلوماسي؛ حيث التحق عام 1976 بوزارة الخارجية وعين سفيرًا للمملكة في لبنان، وفي عام 1984 عين وزيرًا للإعلام، وعام 1996 عين مستشارًا في الديوان الملكي.

يذكر أن الأستاذ الشاعر- رحمه الله- حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية عام 1973م، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة عام 1977م، ووشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية عام 1984م.

كما نال عددًا من الأوسمة في عدة دول، منها باكستان ومصر والأردن والعراق.