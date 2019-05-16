شكرا لقرائتكم إمساكية اليوم الـ11 من شهر رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-16 إمساكية اليوم الـ11 من شهر رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تواصل صحيفة “متابعات الخليج 365” تقديم إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم الحادي عشر من الشهر المبارك بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويحين موعد أذان الفجر الأول في تمام الساعة الـ3:18، بينما يؤذن للفجر الثاني الساعة 4:18. بينما يحين موعد أذان المغرب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان في تمام الساعة الـ6:53 مساء بمشيئة الله.









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