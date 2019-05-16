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صور .. أسلاك مكشوفة تهدد حياة المصلين بأحد مساجد رجال ألمع
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، أمس، أحد صناديق الكهرباء المكشوفة في المسجد الذي يقع بالقرب من أحد المتنزهات على الطريق المؤدي لقرية “محلية” بمحافظة رجال ألمع .
وظهر صندوق الأسلاك مكشوفًا ولا يوجد عليه غطاء، وفي حالة سقوط الأمطار قد يتسبب ذلك في تماس كهربائي، وقد يتسبب بوقوع كارثة- لا قدر الله.
وطالب عدد من المواطنين من مكتب خدمات الحبيل بتغيير صندوق الكهرباء بآخر جديد، وبما يضمن سلامة المصلين.
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