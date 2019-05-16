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2019-05-16 ترامب يُعلن حالة الطوارئ في أمريكا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements وقالت صحيفة واشنطن بوست: إن ترامب أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد؛ لحماية الشبكات الأمريكية من التجسس الخارجي. وفي السياق ذاته وجه ترامب بمنع شركات الاتصالات الأمريكية من استخدام التقنيات الأجنبية؛ باعتبارها خطرًا على أمن البلاد. وتُشير التوقعات الأولية إلى أن قرار ترامب بمنع استخدام تقنيات أجنبية، وإعلان حالة الطوارئ؛ يأتي في إطار خطته للتضييق على الصين في أعقاب الصراع التجاري الذي نشب بينهما خلال الأيام الماضية.









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