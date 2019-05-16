جائزة الأميرة صيتة تكرم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرّمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، نُشطاء التواصل الاجتماعي ممن لهم إسهامات مجتمعية واضحة وذات أثر ملموس في المجتمع، وذلك من خلال مبادرة “أم الجود” التي دُشِّنت بهدف تشجيع أصحاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على الرقي بمواقعهم وحساباتهم الشخصية لخدمة العمل الاجتماعي والإنساني الذي يصب في خدمة المجتمع اليوم الأربعاء بفندق فيرمونت الرياض.

وأشار نائب اللجنة التنفيذية للجائزة صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير أن الجائزة بحكم موقعها وما تُشكّله من ثقل، كانت وما زالت حريصةً على تبني المبادرات الرائدة التي تخدم المجتمع، كما أنها حريصة على أن تكون تلك المبادرات والبرامج التي تتبنّاها الجائزة نابعة من احتياج مجتمعي حقيقي كما هو الحال مع مبادرة “أم الجود” التي تُلامس قضاياه وتُعالج همومه.

من جانبه أوضح الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث خلال كلمته، أن الجائزة ومن خلال سمعتها والدور الاجتماعي والوطني الذي تطّلع به تُحاول أن تستثمر وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا المجتمع والتوعية بها والمساهمة في حلها لما لها من أهمية خاصة وما تُشكِّله من قنوات تواصل مؤثرة بين أفراد المجتمع، كما أنها تهدف إلى إيجاد قدوات يُحتذى بها للأجيال ورسم صورة إيجابية ومُشرفة للمجتمع كلها أمل وتفاؤل مع ترسيخ القيم المجتمعية الجميلة والابتعاد بتلك المواقع عن كل أشكال التفرقة والكراهية والتعصب والشائعات والتطرف والفتنة وصولًا لمجتمع آمن ومُتسامح ومتعايش بكل أطيافه، مما يُساعد على الولاء واللّحمة الوطنية وزيادة الانتماء.

وأهاب الأمين العام بالجميع التعاون لخدمة هذه الأهداف الوطنية السامية التي ينشدها كل مجتمع راقٍ يتطلّع لمستقبل زاهر وواعد.

بعد ذلك جرى تكريم المكرمين الفائزين بمجالات مبادرة “أم الجود” الست والتي تنقسم إلى ستة مجالات تُغطي جميع مناحي الحياة ووفق معايير دقيقة تضمن حُسن الاختيار على النحو التالي:

1- مجال التوعية بالأسرة والتربية والصحة ونال التكريم الدكتور خالد بن عبدالله النمر عن إسهاماته في نشر الثقافة الصحية.

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2- مجال التوعية بذوي الاحتياجات والظروف الخاصة ونال التكريم فهد بن سعيد الشنيفي عن إسهاماته في الدعم والتوجيه الأسري لفئات متلازمة داون وأسرهم.

3 – مجال التوعية بالذوق العام ونال التكريم الدكتور خالد بن صالح المنيف عن إسهاماته في بالإيجابية والذوق العام.

4- مجال التوعية بالمسؤولية المجتمعية ونال التكريم الأستاذ راجس بن أحمد الدوسري عن إسهاماته في نشر الثقافة الوقفية.

5- مجال التوعية بالتقنية والمعرفة الرقمية ونال التكريم الأستاذ فهد بن شديّد البقمي عن إسهاماته في تعليم التسويق الإلكتروني.

6- مجال التوعية بالتطوير والتنمية الذاتية ونال التكريم الأستاذ مُحَمَّد بن صالح الدحيم عن إسهاماته في الوعي الإنساني ونشر ثقافة السلام.

وفي نهاية الحفل تم توقيع اتفاقية تعاون بين جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ومجلس شؤون الأسرة، وقَّعها عن الجائزة أمينها العام أ. د. فهد بن حمد المغلوث، وعن المجلس أمينها العام د. هلا بنت مزيد التويجري، بهدف الاستفادة من إمكانيات الطرفين في تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي ودعم الأسرة وتعظيم الفائدة من المبادرات المقدمة من الجائزة.