الان تتابع جمل سائب يتسبب في مصرع شخص وإصابة 4 بمركز نخال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين نتيجة اصطدام مركبتهم بجمل سائب في طريق الطائف الباحة بمركز نخال.
وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم سيارة بجمل سائب على طريق نخال بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر بتجاه الطائف في تمام الساعة 23:24 مساء اليوم الاربعاء.
وأضاف “ورد بلاغ للعمليات عن وجود إصابات وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقه من إسعاف الصحة وتواجد بالموقع مدير القيادة الميدانية عبدالله صالح غرامه”.
وتابع “وعند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود 5 إصابات بالموقع تم فرز الإصابات وتمثلت بإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيا ونقلها لمستشفى القرى العام وإصابة متوسطة تم التعامل معها إسعافيا ونقلها لمستشفى القرى من قبل فرق الهلال الأحمر وإصابتين متوسطه نقلت عن طريق إسعاف الصحة وحالة وفاة بالموقع.
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