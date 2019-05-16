السفير بخاري ينقل تعازي القيادة للرئيس اللبناني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بالقصر الجمهوري في بعبدا أمس (الأربعاء) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، الذي نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بالقصر الجمهوري في بعبدا أمس (الأربعاء) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، الذي نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

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