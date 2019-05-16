عُمان: الهجوم على السفن مساس بأمن المنطقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط) أعربت سلطنة عمان عن أسفها البالغ ورفضها للحوادث التي تعرضت لها السفن قبالة السواحل الإماراتية. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة.

أعربت سلطنة عمان عن أسفها البالغ ورفضها للحوادث التي تعرضت لها السفن قبالة السواحل الإماراتية. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة.

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