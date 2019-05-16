شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: جهود المتطوعين كبيرة في خدمة المعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، عدداً من مرافق المسجد الحرام، واطلع على الخطط والأعمال الميدانية التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والجهات الأخرى، لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في المسجد الحرام وللشباب السعودي المتطوع كافة على الجهود التي يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

واطلع الأمير خالد الفيصل على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعا لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.

حضر الجولة التفقدية الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، مستمعين إلى كافة التوجيهات التي أكدت على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.