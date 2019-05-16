شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية ماجد للتنمية المجتمعية تدشن مبادرة نوعية لتمكين الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقدت جمعية ماجد للتنمية المجتمعية أمس الأول (الثلاثاء) اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لعرض نتائج تقرير الاستدامة السنوي عن أداء الجمعية للعام 2018 والمعتمد من المبادرة العالمية للتقارير الذي يستكمل مسيرتها ورؤيتها ورسالتها في تحقيق منظومة التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الجمعية العمومية خلال الاجتماع أبرز إنجازاتها للعام الماضي 2018 وفقا لخطتها الإستراتيجية الخمسية التي تتضمن 13 هدفاً إستراتيجياً، إلى جانب التطرق للقوائم المالية والموازنة التقديرية التي تم العمل على إعدادها حرصاً على استقرار تنفيذ مبادراتها بوجود رؤية مالية واضحة تحقق التوازن بين أهداف ماجد التنموية وتوجهات الداعم المجتمعية.

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من جانبه، أشار مدير عام جمعية ماجد همام زارع إلى أن إنجازات الجمعية في المرحلة الماضية تخطت مجموعة من التحديات المالية والتشغيلية من خلال الالتزام بمعايير السلامة المالية، استناداً إلى مبادرة «مكين» لحكومة الجمعيات الأهلية والتكامل المتخصص تشغيلياً في دعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب بتمويل 66 مشروعا مع ضبط المصروفات عبر الالتزام بالخطة التشغيلية، وانعكاس ذلك بانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 11% عن العام السابق، وزيادة الإيرادات من مصادر الدخل المتنوعة بنسبة 7%، وزيادة نسبة تطوع المحترفين في تنفيذ العمليات الداخلية بنسبة 10% بقيمة 236.199 ريالا كعائد اقتصادي لساعات التطوع.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، وقعت جمعية ماجد اتفاقية شراكة إستراتيجية لـ3 سنوات مع شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة، نتاجاً للتعاون المشترك على مدار السنوات الماضية لدعم مبادرات ماجد التنموية لتمكين الشباب، حيث صممت هذه المبادرة وفقاً لتوجهات الداعم المجتمعية.

من جانبهم، يعمل أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد للتنمية المجتمعية على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثراً اجتماعياً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الإستراتيجية المتوافقة مع الأهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030.