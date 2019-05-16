شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالقطاع الحكومي.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت وزارة الخدمة المدنية، بدء سريان تنفيذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية اليوم (الخميس)، بعد نفاد 90 يوماً من تاريخ صدور الموافقة عليها. ورفع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مؤكداً أن دور الوزارة ابتداءً من اليوم سيتمحور حول التنظيم والتمكين والرقابة والدعم وتيسير عمل شركائها في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بذاتها وبدون مركزية الوزارة السابقة.

ولفت إلى أن الوزارة ستسعى إلى تقديم كل أنواع الدعم وتحديث ما يدخل في اختصاصها ويتواءم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، إلى جانب دور المنظِّم والمراقب، إذ تقوم بتنظيم أُطر حوكمة مرنة ومبسطة تمكِّن شركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح.

وقال الحمدان، إن الوزارة ستستمر في دورها الداعم، إذ تقدم الوزارة الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع عبر التحول الرقمي.