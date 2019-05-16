شكرا لقرائتكم خبر عن سجون مكة و«السعودية» تبحثان سبل التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناقش مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، أمس الأول خلال اجتماع مع المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية «السعودية» المهندس صالح الجاسر، سبل التعاون بين الطرفين.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الدويش للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين تهدف لرفع كفاءة العاملين والعاملات بالسجون في مساراتهم المهنية، وتطوير أساليب العمل بالدورات التي تتعلق بتطوير الذات وفن التعامل مع الجمهور، في حين جرى اختيار الخطوط السعودية ضمن عدة جهات أخرى، نظير تميزها في المسارات التدريبية والتطويرية للموظفين والمستفيدين من الخدمة المقدمة.

من جهة ثانية، أضافت الخطوط السعودية رحلتين جديدتين بين الرياض والعلا، لتلبية الطلب المتزايد للسفر إلى محافظة العلا، التي تشهد نمواً متسارعاً كوجهة سياحية ومركز ثقافي وتراثي يحظى بإقبال كبير من السياح من داخل المملكة وخارجها. وحددت «السعودية» يومي الأحد والثلاثاء للرحلات الجديدة.