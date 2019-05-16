شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الإسلامية» في جزر القمر لتنفيذ برنامج الإمامة في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مروني) استقبل وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة القاضي محمد حسين بالعاصمة مروني، موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان لعام 1440هـ. استقبل وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة القاضي محمد حسين بالعاصمة مروني، موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان لعام 1440هـ. وفي بداية اللقاء رحب بموفدي الوزارة المشاركين في البرنامج، ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على عنايتهما بالمسلمين، ومد جسور التواصل بين العلماء وطلاب العلم، وجهودهما المباركة في الدعوة إلى الله في كل أصقاع الأرض. وأكد أن ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من إرسال الدعاة كل عام لإمامة المصلين، لأمر يستحق الشكر عليه والثناء. من جهة ثانية، تحدث الدعاة الموفدون عن الهدف الأسمى الذي من أجله ترسل الوزارة دعاتها إلى خارج المملكة، وهو الدعوة إلى العقيدة الحنيفية السمحة، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الفرقة والتطرف والغلو، والتواصل مع إخوانهم في هذه البلدان، فيما يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين.



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