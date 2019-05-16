شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سبعيني بـ«كورونا» وحالته «نشطة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس الأول (الثلاثاء)، إصابة رجل سبعيني بفايروس كورونا في جدة، صنفت عدواه بـ«أولية» مخالطة للإبل. وطبقا لمركز القيادة والتحكم في الوزارة، فإن حالة المصاب «نشطة». ونصح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق صالح، عبر "الخليج 365"، بعدم مخالطة الإبل دون ارتداء الكمامة الوقائية، مشيرا إلى أن ذلك قد يعرض الفرد إلى اكتساب فيروس كورونا إن كانت الإبل حاملة للفايروس في جهازها التنفسي، خصوصا الإبل الصغيرة، لذا ينصح بارتداء الكمامة عند التعامل مع المواشي في الحظائر بشكل عام، مع توضيح المصابين بالأمراض المزمنة، خصوصا كبار السن الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة في حالة اكتساب الفايروس من الإبل.

وخلص صالح إلى القول: «إن عدم إصابة البعض من العاملين أو الزوار في الحظائر لا يبرر عدم ارتداء الكمامة، إذ إن الأمر مرتبط بالجهاز المناعي في الإنسان وكيفية التعامل مع الفايروسات داخل الجسد».