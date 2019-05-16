شكرا لقرائتكم خبر عن «جسر الملك»: «النقطة الواحدة» قيد الدراسة.. وإصدار 26 ألف بطاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام)

كشف المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أن عدد البطاقات المصدرة لمرتادي جسر الملك فهد أكثر من 26 ألف بطاقة ما بين مسافر دائم، مسبقة الدفع، ذوي الاحتياجات الخاصة، الطلاب، منسوبي الجسر، الجهات الحكومية الأخرى، والأعضاء. وتوقع المحيسن زيادة في أعداد العابرين للجسر خلال عيد الفطر المبارك، مؤكداً جاهزية كافة الإدارات لاستقبال العابرين. وقال خلال استضافة المؤسسة أمس الأول (الثلاثاء) 40 من أبناء شهداء الواجب وجمعية بناء بالمنطقة الشرقية الناجحين والمتفوقين دراسياً على مائدة إفطار المؤسسة الرمضاني، إن طرح المساحة الخارجية للاستثمار في الجانبين السعودي والبحريني تأجل لبعض الإجراءات في البحرين. وأكد أن المؤسسة من الجانب البحريني بدأت في تسهيل إجراءات العبور وقت الذرة وتسهيل دخول السعوديين والتطبيق لمرة واحدة «إجراء من جانب واحد»، معتبراً «قرار النقطة الواحدة قراراً سيادياً بين البلدين وما يزال قيد الدراسة».

وعن حلول التكدس، أوضح المحيسن أن دخول 2000 مركبة خلال الساعة باتجاه واحد يصعِّب تسريع الإجراءات الفنية لضيق المساحة التي تشكل 24% من مساحة الجزيرة، والحل هو تسريع الحركة وتقليل زمن العبور إلى 100%، مشيراً إلى أن وقت الانتظار الآن لا يتجاوز 120 دقيقة، إذ انخفض المعدل في الأسبوع إلى 30 - 40 دقيقة، وهناك تحسن كبير ونقلة نوعية في هذا الشأن قريباً في الجانبين.