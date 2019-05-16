شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بأمطار على معظم المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس (الأربعاء)، تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان الجاري.

وبيَّن التقرير، أنه من خلال تحليل مخرجات التوقعات لشهر رمضان يُتوقع احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شرق، وغرب المملكة، واحتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة، إذ يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها، كما يتوقع أن تتزايد نسب الرطوبة خصوصاً على الأجزاء الساحلية.

وتشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل، فيما يشير تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة إلى أن الطقس يتصف بالحرارة خلال النهار ويميل للاعتدال نسبياً ليلاً.