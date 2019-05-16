أمير المدينة يؤدي الصلاة على وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان عقب صلاة العصر أمس مع جموع المصلين صلاة الميت على وزير الإعلام الأسبق علي بن حسن الشاعر - رحمه الله -، وذلك بالمسجد النبوي الشريف.

كما قدم الأمير فيصل بن سلمان واجب العزاء لعائلة الفقيد ممثلة في ابنه الدكتور طلال علي الشاعر، مبينا أن المملكة فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم وملكهم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

علي الشاعر من مواليد المدينة المنورة عام 1931، وعمل وزيرا للإعلام في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، كما عمل في عدد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، كان آخرها مستشارا بالديوان الملكي في 1996، كما عمل ملحقا عسكريا في بيروت، ثم سفيرا، من 1976 وحتى نهاية 1982، وبعد انتهاء مهمته في لبنان عـين وزيرا للثقافة والإعلام لمدة 14 عاما، وفي عهده أطلقت القناة الثانية.